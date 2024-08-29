Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin iki aylık yüzme kursunu tamamlayan sporculara madalya ve sertifikaları, ailelerin de katıldığı törende verildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Fikret Ünlü Yüzme Havuzu’nda 2 Temmuz’da başlayan yüzme kurslarının tamamlanmasının ardından ödül töreni yapıldı.

Ödül töreninde KTSYD yüzme kurslarının organizasyonunu yapan KTSYD yönetim kurulu üyesi Ahmet Özsoy ile KTSYD Başkanı Necati Özsoy birer konuşma yaparak, kursların önemine dikkat çekip, öğrenci, antrenör, ailelere ve ARES Spor Kulübü’ne teşekkür ettiler.