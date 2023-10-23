Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Spor Yazarları Derneği'ni (TSYD)ziyaret etti.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, heyet TSYD Başkanı Oğuz Tongsir başkanlığındaki heyetle görüştü.

Açıklamada, TSYD ile ilişkiler, eğitim çalışmaları, akreditasyon sıkıntıları, Dünya Spor Yazarları Birliğine (AIPS) üyeliğin ve Dernek üyelerinin Türkiye’deki medya kurumlarında gözlem yapma olasılığının görüşüldüğü kaydedildi.

Görüşmede TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’in AIPS’in 2024’te İspanya’da yapılacak kongresine KTSYD’nin de katılması konusunda gereken yazışmaları yapacağını belirttiği kaydedildi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy da Derneğin her yıl ocak ayında gerçekleşen eğitim seminerini 2024 yılında İstanbul’da yapmak istediğini de dile getirdi.