Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy, derneğin 41'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özsoy, derneğin bugünlere gelmesinde başta kurucu üyeler ve görev alan tüm başkan ve yönetimlerin, dernek bünyesinde bulunan üyelerin, derneğe önemli katkı sağlayan herkesin emeklerine ve katkılarına teşekkür etti.

KTSYD'nin ilk başkanı merhum gazeteci Özcan Özcanhan ve vefat eden tüm üyeleri saygı ve rahmetle anan Özsoy, 41 yılı geride bırakan KTSYD’nin bundan sonraki süreçte daha ileriye gitmesi için çalıştıklarını belirtti.

Spor yazarlarının bir çatı altında toplanması için ilk adımın 1983 yılı başlarında atıldığını, kaymakamlığa 30 Haziran 1983’te yapılan başvurunun, kuruluş tarihi olarak kabul edildiğini hatırlatan Özsoy, bugün 41. yaşını doldururken her zamanki gibi bayrağı daha ileriye taşımak adına yola devam ettiklerini belirtti.

Özsoy, KTSYD bünyesinde bulunmuş ve bulunmaya devam eden herkese derneğin gelişimine ve bugünlere gelmesinde ortaya koydukları katkı için çok teşekkür etti.