Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda (KTSO)’da “KOBİ’lere Yönelik Finans Pratikleri Eğitimi” düzenlendi.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, gerçekleşen eğitimin amacının, iş dünyasındaki finansal kavramların anlaşılması ve yorumlanması konusunda yetkinliğin artırılması olduğu kaydedildi.

Evren Erkmen ve Ceren Etci’nin verdiği eğitimde, KOBİ’ler ve finans, finansal tablolar, finansal riskler, yatırım kararı, faiz türleri, finansal destekler, sigorta ve vergi konuları işlendi.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.