Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ülkeye ithal ürün kontrollerinde standartların güncellenmesi ve daha sıkı denetim uygulanması çağrısında bulundu.

KTSO, yağmurla ıslanıp, ufalandığı belirtilen yapı malzemeleri, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri, standartlara uygun olmadığı ifade edilen kozmetik ve temizlik ürünlerinin ülkeye giriş yapmasıyla fatura ve belge süreçlerine ilişkin usulsüzlük haberleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan sözkonusu iddiaların ithalat denetimleri, gümrük uygulamaları ve ürün güvenliği alanlarında daha güçlü ve sistematik bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç bulunduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

Bahse konu iddiaların insan sağlığı, can güvenliği ve kamu yararı açısından da son derece ciddiyetle ele alınması gerektiği belirtilen açıklamada, özellikle inşaat malzemelerinin konut, okul ve iş yeri inşaatlarında kullanıldığı dikkate alındığında, konunun kapsamlı biçimde ele alınması gerektiğini görüleceği ifade edildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak; ithalat süreçlerinde uygulanan kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesini, ürün uygunluk ve denetim süreçlerinin daha şeffaf, izlenebilir ve etkin hale getirilmesini gerekli görüyoruz" denildi.