Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 21 - 27 Mayıs Dünya Süt Haftası kapsamında cuma günü “Sütün Yolculuğu — Beyaz Altın” başlıklı panel düzenleyecek.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, süt ve süt ürünlerinin üretimden tüketime uzanan sürecinin ele alınacağı etkinlik, cuma günü saat 14.30’da KTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Süt sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren uzman isimleri bir araya getirecek panelde, süt ve süt ürünlerinin çiftlikten sofraya uzanan yolculuğu, kalite, üretim süreçleri, gıda güvenliği ve sektörün geleceği gibi konular değerlendirilecek.

Panelin moderatörlüğünü KTSO Belgelendirme Birimi Sorumlusu ve Ziraat Yüksek Mühendisi Kemal Öztürk üstlenecek; panelde, Veteriner Hekimler Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası temsilcileri panelist olarak yer alacak.

Program kapsamında açılış konuşmalarının ardından panel oturumu gerçekleştirilecek, etkinlik soru-cevap bölümüyle devam edecek.

KTSO’dan yapılan açıklamada, etkinliğin süt ve süt ürünleri sektörüne emek veren ve konuya ilgi duyan herkese açık olduğu belirtilirken, etkinlik için ön kayıt şartı aranmadığı da ifade edildi.