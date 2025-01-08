Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), güçlendirme çalışmaları devam eden Şht. Zeki Salih İlkokulu'na ait fotoğrafları paylaşıp “güvenlik” sorununa işaret ederek, eğitimin ve güvenliğin ihmaline tahammül göstermeyeceklerini, okulu kapatma dahil her türlü grev ve eylem kararı almaya hazır olduklarını kaydetti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener tarafından yapılan açıklamada, Şht. Zeki Salih İlkokulu'ndaki manzaranın UBP-DP-YDP hükümetinin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın, eğitime ve çocukların güvenliğine verdiği değeri gösterdiği belirtildi.

Okulda başlatılan güçlendirme çalışmalarının tamamlanmamış, yarım bırakılmış olduğunun ve okulun kaderine terk edildiğinin ifade edildiği açıklamada; moloz yığınlarının okul bahçesini kapladığı, depolar ve sınıflardan boşaltılan demirbaşların açık alanda atılı durduğu, derin çukurların çocuklar için tehlike oluşturduğu ve fiziksel altyapının şantiye alanını andırdığı aktarıldı.

“Bu durum, yalnızca eğitim hakkının ihlali değil, aynı zamanda çocukların can güvenliğinin hiçe sayılmasıdır. Okul binalarının depreme dayanıklılığı ve genel güvenliği konusu, sürekli ertelenen ve göz ardı edilen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.” denilen açıklamada, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görme hakkına vurgu yapıldı ve bunu sağlamanın devletin ve hükümet yetkililerinin temel sorumluluğu olduğu kaydedildi. Açıklamada, sorumluların görevlerini yerine getirmediği de savunuldu.

Okullardaki güçlendirme çalışmalarının takvimlendirilmesi ve tamamlanmasının; eğitim ve güvenlik standartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin; güvenlik sağlanmadan bu okullarda eğitime devam edilmemesinin; okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin süreç hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesinin istendiği açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Bu tablo, kabul edilebilir değildir. Sadece Şht. Zeki Salih İlkokulu özelinde değil birçok okulumuzda gördüğümüz bu ihmal, eğitim sistemimizin içinde bulunduğu genel çürümenin bir yansımasıdır.

Bu bağlamda KTÖS olarak uyarıyoruz, gereken adımların atılmaması halinde Okul Aile Birliği ile birlikte hareket ederek, bu şartlarda okulu kapatma dahil her türlü grev ve eylem kararı almaya hazırız. Çocuklarımızın can güvenliği ve eğitim hakkı siyasi çekişmelerin ve bürokratik ihmalin gölgesinde bırakılamaz.”