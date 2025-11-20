Girne Belediyesi Sosyal Şube Amirliği’ne bağlı hemşireler, her Perşembe günü Girne bölgesi köy muhtarlıklarında vatandaşlara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre, program kapsamında kan şekeri ölçümü, tansiyon ölçümü ve diyetisyen eşliğinde vücut ölçümleri gibi temel sağlık kontrolleri yapılıyor.

Yukarı Girne Eski Türk Mahallesi’nden başlayarak; Doğanköy, Beylerbeyi, Ozanköy, Edremit, Zeytinlik ve Karaoğlanoğlu Muhtarlıkları’nda verilen hizmetler, ücretsiz olarak sunuluyor.

Hizmet almak isteyen vatandaşların 0392 650 01 00 (1043) numaralı hatta başvurabilecekleri kaydedildi.