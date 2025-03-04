Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Cumhuriyet Meclisi’nin 8 Mart arifesinde insan ticaretini besleyen gece kulüplerinin kapatılması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Sevşen Dandana Özerce, yazılı açıklamasında, bir gece kulübünde yaşanan ölüme işaret ederek, buralardaki şüpheli ölümlerin ve şiddet dosyalarının üstünün örtüldüğünü ileri sürdü.

Devletin bu suçlara göz yumduğunu da iddia eden Özerce, vergiler ve ruhsatlarla bu düzenin ayakta tutulduğunu savundu.

Burada çalıştırılan kadınların sağlık hizmetlerinden ve insani tüm haklardan mahrum bırakıldığını savunan Özerce, gece kulüplerinin “eğlence sektörü” kılıfıyla sistemin en karanlık yüzünü oluşturduğunu ifade etti.

Özerce, gece kulüpleri kapatılmadıkça, bu sömürü devam ettikçe her ölümün sorumluluğunun sistemi sürdürenlerin omuzunda olacağını da belirtti.

“Tacirleri cezalandıran ve mağdurları koruyan bir yasanın olmaması büyük bir utançtır.” diyen Özerce, 8 Mart arifesinde, insan ticaretini besleyen gece kulüplerinin kapatılması için Meclis'in derhal harekete geçmesi, mağdur kadınlara hukuki ve sosyal destek sağlanması gerektiğini kaydetti.

Sevşen Dandana Özerce, “Bu insanlık dışı düzenin devam etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.