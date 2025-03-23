Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliğin daha fazla kayıp yaşanmadan geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Sendika Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, değişikliğin "bilimsel, laik ve eşitlikçi bir eğitim sistemini ve Atatürk İlke ve Devrimleri’ni gözeten eğitim anlayışını tehdit ettiği" görüşü ifade edildi.

Açıklamada değişikliğin demokratik ve laik toplum düzenini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir adım olduğu da savunuldu.

Açıklamada, “Sendikamız, öğretmenlerimiz, dün olduğu gibi bugün de tüm dayatmalara karşı, bedel ödeyerek, tehdit ve baskılara boyun eğmeden eğitimimiz, çocuklarımız, geleceğimiz, toplumumuz için mücadele vermektedir, vermeye devam edecektir.” denildi.

Tüzük değişikliğiyle birlikte, daha önce herhangi bir dini sembol kullanmadan eğitimlerine devam eden bazı kız çocuklarının, iki okula başörtülü olarak gönderildiği belirtilen açıklamada, rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilere okulda dini sembol takılmaması gerektiği yönünde konuşma yapıldığı kaydedildi.

“Dil, din, etnik köken, ırk, cinsiyet farklılığına bakılmaksızın tüm öğrencilerimiz öğretmenlerimiz ve sendikamız için değerlidir, önemlidir, eşittir. Öğretmenlerimiz, eğitimde, okullarımızda yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, büyük özveriyle çocuklarımıza eğitim vermeye çalışmaktadır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, öğretmenlerin verdiği mücadelenin çocuklar ve toplumun geleceği için olduğu vurgulandı.

- “Öğretmenlere karşı kasıtlı ve organize bir itibarsızlaştırma kampanyası söz konusu”

Öğretmenlere yönelik sosyal medyada sahte hesaplar, troller üzerinden, kasıtlı ve organize bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Eğitim Bakanlığına ve Bakanlar Kuruluna çağrıda bulunulan açıklamada, tüzüğün geri çekilmesi ve sınav haftasında öğrencilerin mağdur edilmemesi talep edildi; “Yoksa okullarımızda yaşanması olası tüm sıkıntıların, olayların sorumlusu siz olacaksınız.” ifadeleri kullanıldı.