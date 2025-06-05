Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği (KTÖB) Genel Başkanı Abdurrahman Arıkan, Kurban Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Arıkan mesajında, insanlık olarak zor günlerden geçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünya son zamanlarda hiç olmadığı kadar acı dramlara sahne oluyor. Doğu Türkistan'ın üzerinde kültürel ve ahlaki bir asimilasyon var. Gazze yerle bir edildi. Suriye, Irak, Libya ve sayamadığımız onlarca ülkede insanların gözyaşları ve kanları durmadı. Başta Türk dünyası olmak üzere dünyanın muhtelif bölgelerinde bayrama kavuşan tüm Müslümanların bayramını kutlarım.”