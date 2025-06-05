Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Kurban Bayramı öncesinde personeliyle bayramlaştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı merkez teşkilatı, Trafik Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi ile Meteoroloji Dairesi personelinin bayramını kutlayan Arıklı, tüm çalışanlara sağlıklı ve huzurlu bir bayram dileğinde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, personelle bayramlaşma sırasında Arıklı’ya Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar, Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu, Plan Proje Müdürü Ayşe Tosunoğlu ve diğer daire müdürleri eşlik etti.