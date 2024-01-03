Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, “Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararnameyi” Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, “yasa gücünde kararnamenin anayasal düzene aykırı, keyfi ve kötü niyetli olduğunu” öne sürerek, söz konusu kararnamenin, Anayasa Mahkemesi’nde durdurulması yönünde ara emri de isteyerek, iptal edilmesi amacı ile bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını kaydetti.

“Zamlar ve ülkedeki enflasyon karşısında öngörülen vergi dilimleriyle herkesin açlığa, sefalete ve yoksulluğa hapsedilmek istendiğini” savunan Özgöçmen, “Buna sendikamızın sessiz kalması mümkün değildir” dedi.

Devlet tarafından maaşlara yapılan ve yapılacak olan artışın kısa zaman içerisinde anlamsız kaldığını belirten İbrahim Özgöçmen, “vergi dilimleriyle ilgili kararnamenin hayatın doğal akışı açısından da anlamsız ve kötü niyetli bir çaba olduğunu” iddia etti.

Sendikanın, üyelerini ve halkı can siper her alanda savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini ifade eden Özgöçmen, sağlık hakkı, yaşama hakkı ve hukuki hakların pazarlık konusu yapılamayacağını kaydetti.

KTHES Başkanı Özgöçmen, daha önceki hukuki süreçlere de dikkat çekerek, Anayasa Mahkemesi nezdinde haklı çıkarak, vatandaşların korunacağına güven ve inanç belirtti.