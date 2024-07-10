Kıbrıs’ta 135 yıl önce bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk gazete olan Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Gazeteciler Birliği, bu dönemde kirliliğin ve yozlaşmanın çok fazla hissedildiğini, etik, ilerici, aydınlık gazeteciliğin öneminin de bir kez görüldüğünü kaydetti.

Basının siyasi otorite ve diğer güç odaklarının hesap verebilirliğini artırmada, halkı bilgilendirmede, bilinçlendirmede ve kamuoyu oluşturmada hayati rol oynadığına işaret edilen mesajda, basınının dördüncü güç olarak denetim görevini layıkıyla yapabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi temenni edildi.

“Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak demokrasinin vazgeçilmezi ve bilgiye erişimin en önemli aracı olan basın özgürlüğü için mücadele etmeye; basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik atılacak adımlara da her daim karşı durmaya devam edeceğiz” denilen mesajda, tüm gazeteciler yarın akşam saat 20.00’de The Paradise Park’ta gerçekleştirilecek 11 Temmuz resepsiyonuna ve ödül törenine davet edildi.