Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Başbakanı Osman Örek, ölümünün 26’ncı yılında, 24 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da düzenlenecek törenle anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda yapılacak törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Örek ailesi çelenk sunacak, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Osman Örek’in ailesi adına Yeşim Örek’in konuşması ile devam edecek tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ile sona erecek.