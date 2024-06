Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), et ithalatının; buzlu et yanında daha çok karkas eti de içermesi gerektiğini, bu yapılırken de üretim ve tarımsal politikaların gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Odadan yapılan açıklamada, dondurulmuş etin, kasaplar ve kasap bölümü olan marketler üzerinden dün itibari ile satışa çıktığı ve fiyat avantajından dolayı toplumun bir çok kesiminin çok yoğun ilgisi ile karşılaştığı kaydedildi.

Kasaplar Birliğinin verdiği bilgilere göre, perakende satılmak üzere 15 ton kadar etin, kasaplar üzerinden satışa sunulduğunu ve yoğun ilgiden dolayı bir kaç gün içinde bitmesinin söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi:

“Dolayısı ile et ihtiyacı ve açığının giderilmesi için, kontrollü ve denetim altında tedariğin devam etmesi yanında, taze karkas et için de girişimlerin kaçınılmaz olduğu bu deneyimlerle bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde nüfus plansız bir şekilde artmış, özellikle küçük baş hayvan üretimi azalmıştır. Yıllar yılı yoğun bir populizm ile karşı karşıya kaldık, oysa bu gerçekliği saptamak için göze dahi ihtiyaç yoktu. Bir de yıllarca izlenen tarımsal poltikaların yanlışlarından dolayı, et fiyatlarının uçtuğunu vurgulamamız gerekir. Bu durum alım gücü düşük toplum kesimlerinin et tüketememesine yada Güney’e geçebilenlerin ihtiyaçlarını Güney’den karşılamasına itmiştir. Ayni anda hem fiyat avantajı hem de et açığından dolayı Güney’den Kuzey’e et kaçakçılığı sağlıksız koşullarda alıp başını gitmiştir.

Ülkedeki et açığı, küçük azınlık bir kesimin küpünü doldurmasına ve güç odağı olmasına yol açmıştır. O nedenledir ki bu statüko uzun yıllardır görmezlikten gelinmiş, sağırlar oynanarak, durumu çözmek yerine populizm yapılmıştır. Et olayı siyaseten nasıl bir boşlukta olduğumuzu tekrardan ortaya koymuştur. Bir kez daha vurgulama gereği duyuyoruz; Et ithalatı buzlu et yanında, daha yoğun bir şekilde karkas eti de içermeli, bu yapılırken ayni anda üretim ve tarımsal politikalar gözden geçirilmelidir. Bu sorunları çözmek için, istememiz ve bazı güçlere boyun eğmememiz halinde, başarmamamız için hiç bir neden yoktur.”