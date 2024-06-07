KTEZO, berberler üzerinden gündem değişikliğini kabul etmediğini belirterek, odanın tüzük değişikliği için kendi önerisini Enerji ve Ekonomi Bakanlığı’na ulaştırmak için çalışmalara başladığını bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Berberler Birliğinin, yaptıkları hizmetlerin emek karşılıklarını euro olarak ifade ederek, fiyat listesi oluşturduğunu, ardından da üyelerin, yönetim kurullarının ve KTEZO’nun onayını alarak fiyat listelerini yayınladıkları belirtildi.

Euro cinsinden fiyat listelerinin A ve B sınıfı şeklinde yayınlanır yayınlanmaz, ülkede ilk kez böyle birşey varmış gibi bir anda bir numaralı gündem olduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Devlet; döviz cinsinden kira beyanını kabul eder...Hükümet; konut, emlak, arsa, araba satışlarının döviz cinsinden reklamlarını ve satışlarını izler. Keza toptan her tür malzeme, beyaz eşyaya kadar dövize endeksli değilmiş gibi görmezden gelir. Sıra emeğin döviz üzerinden ücretlendirilmesine gelince de hakikat bu değilmiş gibi, ülkede tüzüklerin olduğu aklına gelir. Ülkede bu ağır koşullar yaşanırken, berberler üzerinden gündem değişikliğini kabul etmiyoruz. Odamız en kısa sürede tüzük değişikliği için kendi önerisini Ekonomi Bakanlığı’na ulaştırmak için çalışmalara başlamıştır.”

(EMR/ŞEB)