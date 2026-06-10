Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) Başkanı Türkay Uzun Sılalı, elektrik sektörünün stratejik bir konuma taşıdığını belirterek, bu süreçte nitelikli elektrik iş gücü ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu belirtti.

KTEMB Başkanı Türkay Uzun Sılalı, 10 Haziran Dünya Elektrikçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, elektrik sektörünün bugün sadece geleneksel tesisat uygulamalarından ibaret olmadığının altını çizdi.

Güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama teknolojileri, elektrikli araç şarj altyapıları, akıllı ev ve bina sistemleri gibi yeni nesil teknolojilerin yaygınlaştığını kaydeden Sılalı, bu nedenle üyelerinin sorumlulukları ve öneminin her geçen gün arttığını kaydetti.

Sılalı, elektriğin çağdaş yaşamın temel taşı olduğunu, evlerde, iş yerlerinde, hastanelerde, okullarda, üretim tesislerinde ve altyapı sistemlerinde kullanılan enerjinin güvenli ve kesintisiz şekilde insanlara ulaşmasının elektrikçilerin bilgi, tecrübe ve özverili çalışmaları sonucunda olduğunu ifade etti.

Son yıllarda yaşanan iklim krizi, enerji maliyetlerindeki artış ve enerji güvenliği konusundaki küresel gelişmelerin elektrik sektörünü stratejik bir konuma taşıdığını vurgulayan Sılalı, bu dönüşümde nitelikli elektrik iş gücünün önemini işaret etti.

-“Mesleki eğitim güçlendirilmesi, sertifikasyon sistemleri geliştirilmeli ve gençler teşvik edilmeli”

Sılalı, Birlik olarak, sektörde yaşanan en önemli sorunlardan birinin yetişmiş insan kaynağı eksikliği olduğuna dikkat çekerek, elektrik müteahhitliği mesleğinin geleceği için mesleki eğitimin güçlendirilmesi, sertifikasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve gençlerin bu alana teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sılalı, gençlerin elektrik sektörüne kazandırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, meslek standartlarının yükseltilmesi ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan bir sektör yapısının oluşturulması için çalışmalarını sürdürdüklerini de ifade etti.

Özellikle yaz aylarında artan enerji tüketimi, yenilenebilir enerji yatırımlarının çoğalması ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bu mesleğin stratejik değerinin daha da belirgin hale geldiğini vurgulayan Sılalı, ülkenin dört bir yanında her türlü hava ve çalışma koşulunda görev yapan, can ve mal güvenliği için büyük sorumluluk üstlenen tüm meslektaşlarına teşekkür ederek, tüm meslektaşlarının 10 Haziran Dünya Elektrikçiler Günü’nü kutladı.