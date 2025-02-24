Etkinliğin açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBD Bilişim Günleri Koordinatörü Deniz Tiryakioğlu, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, LAÜ rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk yaptı.

Etkinlikte, “dijital dönüşüm, geleceğin meslekleri, yapay zeka, bulut bilişim ve güvenlik, girişimcilik ve melek yatırımcı nedir” konuları irdelenecek.

-Tatar: "KKTC Türkiye Bilişim Derneği’nin başarı ve çalışmalarından ilham alıyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Bilişim Derneği’nin çalışmalarının önemine vurgu yaparak, KKTC’nin bu başarı ve çalışmalardan ilham aldığını belirtti.

Türkiye’nin bilişim, savunma alanlarındaki başarılarının umut ve ilham kaynağı olduğuna işaret eden Tatar, bu bağlamda 1-4 Mayıs’ta KKTC’de yapılacak TEKNOFEST’in hem tanınma hem de teknoloji anlamında önemli olduğunu kaydetti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a ve katkı koyan herkese teşekkür eden Tatar, bilim çalışmaları adına gençlere umut sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyadaki teknolojik imkanlar artarken yaşam biçiminin de değiştiğini dile getirerek, hayat kalitesinin, yaşam standartlarının arttığını belirtti.

Tıp, haberleşme ve iletişim alanlarında, seyahat özgürlüğü noktasında hızlı gelişmeler yaşandığını dile getiren Tatar, “Bizim de bu yöndeki çalışmalara ayak uydurmamız gerekir” dedi.

Türk devletleri ve Avrupa’da yaşayan Türklerin başarılarına değinen Tatar, ortak bir noktada bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı.

“Birlikte çalışmalı, bu potansiyeli değerlendirmeliyiz” diyen Tatar, buna yönelik strateji ve vizyon belirlemek gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, TÜRKSAT, ASELSAN, HAVAŞ’ın çok sayıda başarı elde edildiğini söyleyen Tatar, bu başarılara ortak olmak, gelişmelere katkı koymak gerektiğini kaydetti.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, fırsatları değerlendirerek, eğitimin önemini farkında olarak çalışmalarını söyledi.

-Bürüncük: "Dijital dönüşüm birçok alanda hızla gelişiyor"

BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, "KKTC Bilişim Günleri” ile bilgi teknolojileri alanında bilgi paylaşımını ve yeni işbirliği olanaklarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bürüncük, dijital dönüşümün birçok alanda hızla geliştiğini söyleyerek, teknolojiye yatırımın insana yatırım, hayatı doğru şekillendirme ve kültür meselesi olduğunu belirtti.

Dijital dönüşüm ve teknolojinin gelişmesiyle risklerin de arttığını dile getiren Bürüncük, siber güvenliğin kritik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Bürüncük, siber güvenlik alanında kurumun çalışmalarını değerlendirerek, IP’leri düzenli taradıklarını ve açıkları belirlediklerini belirtti.

Meslek seçimlerinde de bu dönüşümün etkisinin görüldüğünü dile getiren Bürüncük, gençlerin bu değişimlere hazırlanması gerektiğini kaydetti.

“Teknolojiyi tüketen değil, üreten bir toplum haline gelmeliyiz” diyen Bürüncük, üniversitelerde yapılacak projelerin yatırımcılarla buluşması noktasında çalışmaları yapılacağını belirtti.

-Aktepe

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, derneğin 1970’te kurulduğunu söyleyerek, derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Aktepe, KKTC’nin bilişim alanında güçlenmesi amacıyla vizyon yürüttüklerini söyleyerek, BTHK ile imzalanan protokol doğrultusunda bilişim altyapısının güçlendirilmesi gibi önemli adımlar atıldığını belirtti.

Aktepe, Bilişim Adası Kıbrıs, Genç Beyinler Yeni Fikirler gibi projelerle KKTC’nin inovasyon merkezi haline gelmesi ve tüketen yerine üreten bir ülke olmasını sağlama hedefini dile getirdi.