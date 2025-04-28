Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), terfi sınavlarının ertelemesi ve yıllardır terfi bekleyen sağlık çalışanlarının mağdur edilmesi gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde protesto eylemi düzenledi.

Terfi sınavlarının ertelenmesi kararını "Seçimlere yönelik siyasi bir strateji" olarak değerlendiren Sendikalar, Sağlık Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı.

Eylemde sendika üyeleri, "Kişiye özel uygulamaya hayır", "Malzeme ilaç yok, hemşirelerin iş yükü çok", "Nakillerde adalet istiyoruz", "Ebeyiz, hemşireyiz, haklarımızın peşindeyiz" ve "Çalışanlar arasında ayrımcılık yapan Bakan istemiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Sendikalar, sınavların Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına bırakılmasının siyasi çıkar hesabıyla yapıldığını öne sürerek, bu kararın adaletsizliğe ve mağduriyetlere yol açtığını belirtti.

- Özgöçmen: "Siyaseti sağlıktan uzaklaştırın"

Sağlık Bakanlığı önünde düzenlenen eylem sırasında konuşan KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarını eleştirerek, "Siyaset için halkın sağlığını peşkeş çektiler" ifadelerini kullandı.

Açılan terfi sınavlarının ileri bir tarihe ertelenmesine tepki gösteren Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli bahaneler göstererek sınavları ertelemesinin altında, seçim öncesi kendi yandaşlarının sınava katılımını sağlama düşüncesi yattığını ileri sürdü.

Özgöçmen, sınavların Kasım ayına ertelenmesini "Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına bırakılan bir siyasi hamle" olarak değerlendirdi ve yıllardır terfi bekleyen sağlık çalışanlarının mağdur edildiğini savundu.

Sağlık Bakanlığı’nda yaşanan plansızlık ve yönetim zafiyetine dikkat çeken Özgöçmen, sağlıkta ciddi personel eksikliği olduğunu ancak siyasetin sağlığa müdahale etmesi nedeniyle bu sorunun giderilemediğini belirtti.

“Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in sağlıkta ne yapmak istediğini halen anlayabilmiş değiliz” diyen Özgöçmen, hastanelerdeki servislerin plansız tadilatlar nedeniyle kapatıldığını, iş yükünün ise tamamen sağlık çalışanlarının sırtına yıkıldığını kaydetti.

Özgöçmen ayrıca, hastanelerde temel ilaç ve malzeme eksikliklerine dikkat çekerek, “Hastanede idrar torbası yok, antibiyotik yok. Tüm meslektaşlarımızı birbirine düşürdüler. Sağlık Bakanı ise her şeyin yolunda olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Sağlık Bakanı'na istifa çağrısında bulunarak sonlandıran Özgöçmen, “Toplum sağlığı elden gidiyor. Eğer toplum sağlığını düşünüyorsa, Sağlık Bakanı derhal görevinden ayrılmalıdır” dedi.

- Bengihan: “Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılıyor”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığını ve sağlığa gereken önemi göstermediğini ileri sürdü. Bengihan, “Kişiye özel uygulamaya hayır. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapan Bakan istemiyoruz” diye konuştu.

Sendika binasına astıkları pankartlarla da bu tavrı protesto ettiklerini hatırlatan Bengihan, Sağlık Bakanı Dinçyürek'in özellikle hemşirelerin ilçelere nakillerinde adil davranmadığını, nakil kurulundaki kriterlere uymayan atamalar gerçekleştirdiğini savundu.

Nakil kriterlerinin hakkaniyet, adalet, kıdem ve ihtiyaç doğrultusunda olması gerektiğini vurgulayan Bengihan, “Sayın Bakan’ın kriteri yalnızca iki şey: UBP’li olmak ve Mağusalı olmak” ifadelerini kullandı.

Bengihan, Sağlık Bakanı Dinçyürek'in amacının sağlık hizmetlerini geliştirmek değil, seçim zamanı için oy kazanmak olduğunu ileri sürerek, “Adam kendini sağlığa feda etmiş gibi davranıyor ama derdi koltuk. Biz de diyoruz ki, çok fazla kendini feda etme Sayın Bakan. Gerçek anlamda adaletli ol, çalışanlar arasında ayrımcılık yapma” dedi.

Pandemi döneminde hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakârlığın takdir edilmesi gerektiğini belirten Bengihan, Bakan Dinçyürek’in bu fedakârlıkları görmezden gelerek çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığını ve kendi yandaşlarını kayırmaya çalıştığını söyledi.

- "Sağlıkta en büyük eksiklik irade"

Bengihan, sağlıkta personel ve ilaç eksikliği yaşandığını ancak en büyük sorunun irade eksikliği olduğunu savunarak, Sağlık Bakanı Dinçyürek'in çalışanlara hak ettikleri değeri verecek iradeden yoksun olduğunu ileri sürdü.

Terfilerin geciktirilmesi konusuna da değinen Bengihan, Aralık ayında Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak toplantıda, hemşirelerin terfi sınavlarının Mayıs ayında yapılması ve gerekli yasa değişikliklerinin tamamlanması konusunda mutabakata varıldığını hatırlattı.

Ancak Sağlık Bakanı Dinçyürek ve hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Bengihan, sınavların Kasım ayına ertelenmesinin tek amacının kendi siyasi yandaşlarının sınava katılabilmesini sağlamak olduğunu ileri sürdü.

Bengihan, protesto sırasında siyah çelenk taşıyan sağlık çalışanlarına atıfta bulunarak, "Bakan bu kara çelengi boynunda taşısın, çünkü bunu hak etti" dedi. Bengihan ayrıca, geçmişte Bakan Dinçyürek'in istifa etmesi gerektiğini belirttiğini hatırlatarak, "İstifa etmek için neyi bekliyorsun?" diye sordu.

- "Ek mesailer ödenmiyor, Maliye Bakanı sessiz"

Protesto sırasında Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya da seslenen Bengihan, sağlık çalışanlarının dört aydır ek mesailerinin ödenmediğini söyledi.

Maliye’nin borçlanarak maaş ödeyebildiğini ve bunun da faiz yükü oluşturduğunu belirten Bengihan, "Sayın Berova, ek mesailerle ilgili çıkıp bir açıklama yapma zorunluluğun var" dedi.

"Ekonomik kriz derinleşiyor"

Maliye Bakanlığı'nın yanlış harcamalar ve alınan kötü kararlar nedeniyle kasayı borca soktuğunu ileri süren Bengihan, önümüzdeki günlerde ekonomik krizin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Bengihan son olarak, sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne katarak çalıştığını, buna rağmen haklarının verilmediğini vurgulayarak, “Para bitti, aşk bitti derlerse, iş de biter. Bu koltuklarda çözüm üretmeyenlerin oturma hakkı da yoktur” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.