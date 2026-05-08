Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 30 Nisan itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 42 bin 553 TL, yoksulluk sınırının ise 229 bin 522 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, hesaplamanın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu’nun gönderdiği fiyat ortalamalarına dayanarak yapıldığını belirtti.

Bengihan, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 368,49, aylık 11 bin 54,70 TL; yetişkin bir erkek için günlük 384,51, aylık 11 bin 535,30 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 402,76, aylık 12 bin 82,80 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 262,68 aylık 7 bin 880,40TL olduğunu kaydetti.

İstatistik Kurumu tarafından kullanılan Tüketici Fiyatları Endeksi sepetinin güncelliğini yitirdiğinden açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bengihan, “Bu bağlamda, sepetin güncellenmesine yönelik İstatistik Kurumu tarafından başlatılan çalışmanın doğru verileri yansıtacak şekilde ivedilikle tamamlanması için halkımızın katkıları oldukça önemlidir.” dedi.

Açlık sınırı olan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık temel gıda harcaması tutarının 42 bin 553 TL olduğunu ifade eden Bengihan, Nisan ayında yüzde 4,62 enflasyon meydana geldiğini, dört aylık hayat pahalılığı oranının ise yüzde 12,02 olduğunu kaydetti.

Eğitim ve sağlık giderleri, konut kirası, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim maliyetlerindeki artışlarla birlikte, çağdaş düzeyde bir yaşam için gerekli olan kültür, dinlenme ve eğlence harcamaları da dikkate alındığında yoksulluk sınırının 229 bin 522 TL’ye eriştiğini de kaydeden Bengihan, asgari ücretli hanelerin hükümet tarafından yoksulluğa terk edildiğini savundu.