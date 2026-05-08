Gazimağusa Belediyesi, hafta sonu Tuzla'da, pazaretsi gününden itibaren ise Mutluyaka’da asfalt döküm çalışması yapılacağını duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa ve Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı Tuzla ve Mutluyaka köylerini kapsayan 2. Etap Asfalt Yapım Projesi kapsamında, Tuzla’da 30 sokakta hafta sonu asfalt dökümü gerçekleştirilerek. Asfaltlama çalışmaları pazartesi gününden itibaren ise Mutluyaka Köyü’nde başlayacak. Mutluyaka’da toplam 25 sokakta asfalt dökümü yapılacak.

Mutluyaka’daki çalışmaların tamamlanmasının ardından ise, Karakol Mahallesi’ne bağlı Zabitler Petrol Bölgesi, Dumlupınar Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi ile Maraş Bölgesi’nde yer alan Harika Mahallesi, Piyale Paşa Mahallesi, Canbulat Mahallesi ve Zafer Mahallesinde asfalt dökümleri gerçekleştirilecek.

Asfaltlama çalışmaları tamamlanan bölgelerde ayrıca yol güvenliğini artırmaya yönelik trafik uyarıcı levha, yol çizgi ve işaretlemeleri ile hız kesici uygulama çalışmaları da yapılacak.

Öte yandan, 3. Etap Asfalt Yapım Projesi için de hazırlık çalışmaları devam ediyor. İhale sürecinde olan 3. Etap Projesi kapsamında Tuzla Bölgesi, Harika Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Lala Mustafa Paşa Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Çanakkale Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Baykal Mahallesi ve 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan 7 bölgede asfaltlama çalışması yapılması planlanıyor.