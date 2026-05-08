Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara temasları kapsamında gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli’ye Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti. İncirli, gazetecilerin güncel konular ve Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Kıbrıs sorununun mevcut durumu, müzakere sürecine ilişkin perspektifler ve Doğu Akdeniz’de yaşanan bölgesel gelişmeler, toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı. Ayrıca KKTC iç siyasetine ilişkin gelişmeler, hukuk devleti ilkesinin tesis edilmesi ve demokratikleşme sürecinin güçlendirilmesi başlıkları da ele alındı.

-“Yeni dönemde çözüm odaklı bir siyaset izleyeceğiz”

İncirli buluşmada, CTP’nin politika önceliklerini aktarırken, ülkenin karşı karşıya bulunduğu temel sorunlara yönelik çözüm önerilerini de değerlendirdi.

İncirli, CTP’nin yeni dönem önceliklerini ekonomik istikrarın sağlanması, hayat pahalılığıyla mücadele, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi ile demokratikleşme olarak sıraladı.

CTP’nin toplumsal adaleti önceleyen, ekonomik sürdürülebilirliği esas alan ve demokratik kurumları güçlendirmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden İncirli, “Yeni dönemde hem iç politikada hem de dış ilişkilerde etkin, öngörülebilir ve çözüm odaklı bir siyaset izleyeceğiz” dedi.