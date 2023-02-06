Kıbrıs Türk Amme memurları Sendikası (KTAMS), Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketinde birçok insanın hayatını kaybetmesinin ve birçoğunun da dondurucu soğuklarda evsiz kalmasının kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayarak, yaraların sarılması için her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, "Sporcu öğrencilerimizin kaldıkları otelin de depremde yıkılması ve çocuklarımızın akıbeti ile ilgili henüz sağlıklı bilgiye ulaşamamamız endişemizi ve üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Can kayıplarının daha da artmaması ve çocuklarımızın sağ salim yurdumuza dönmesini ümit ederiz" dedi.

Bengihan, yaşanan bu büyük felaketin yaralarının süratle sarılması için sendikalarının her türlü yardım kampanyasına destek vereceğini vurguladı.