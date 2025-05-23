Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği başkanlığına yeniden Sezai Bayraktar seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Gardiyan Birliği’nin 19. Olağan Genel Kurulu önceki gün gerçekleştirildi.

Genel Kurulda, faaliyet ve mali raporların okunması ardından yönetim kurulu adayları üyelerin onayına sunuldu.

Genel Kurulda yönetim kurulu ve yetkili organlar şu isimlerden oluştu:

“Başkan Yardımcısı Alp Kılıçoğlu, Genel Sekreter Asım Kamacı, Mali Sekreter Hasan Önsoy, Eğitim ve Sosyal İşler Sorumlusu Halit Dağ, İzzet Türkmen, faal üyeler Özgür Edebali, Buğra Arslanoğlu, Ecevit Öztezer.”

Denetleme Kurulu ise Cemal Tunçbel ve Mehmet Aksunlar’dan oluşurken, Onur Kurulu üyeleri ise Salih Kayalı, Asım Meşeli, Sıtkı Baykan oldu.