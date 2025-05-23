Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı’nda gözlemci üye oldu.

HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada, Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği 1. Olağan Genel Kurulu’nun Ankara’da yapıldığını, Genel Başkanlığa Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın seçildiğini belirtti.

Genel kurulda oy birliğiyle alınan kararla KKTC’de faaliyet gösteren HÜR-İŞ Federasyonu’na “Gözlemci” statüsü verildiği kaydeden Serdaroğlu, “Gurur duyduk” dedi.

Birliğin 26 milyon üyeye sahip bir topluluk olduğunu belirten Serdaroğlu, “Kıbrıs Türkünü, birlikle temsil etmekten gurur duyduk. Şimdilik ‘gözlemci’ üyelikle başlayan mücadelemiz, tam üye olana kadar sürecek. Kıbrıs Türk emekçisinin Türk dünyasında sesi olacağız.” şeklinde konuştu.

Genel kurula; TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Sendikalar Federasyonu Genel Başkanı Satybaldy Dauletalin, Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sahib Memmedov, Kırgızistan Sendikalar Federasyonu Genel Başkanı Muradil Dzhumadilde Uulu, Özbekistan Sendikalar Federasyonu Genel Başkanı Kudratulla Rafikov, HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları ve davetliler katıldı.