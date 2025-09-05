Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi halinde çalışmaların İstanbul formatında devam etmesi gerektiğini söyledi.

Peskov, Ria haber ajansına verdiği röportajda, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı'da Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin, Ukrayna'da güvenlik garantisi için bu ülkeye asker konuşlandırma çabalarıyla ilgili konuşan Peskov, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya güvenlik garantisi veremeyeceğini, bunun Rusya'ya uygun olmayacağını vurguladı.

Peskov, "Güvenlik garantileri hem Ukrayna'ya hem de bize sağlanmalıdır." dedi.

- İstanbul'da 2022'deki anlaşma taslağı tüm güvenlik garantilerini sağlıyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da 2022'deki müzakerelerde Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma taslağının paraflandığını hatırlatan Peskov, "2022'de İstanbul'da paraflanan anlaşmaların hükümlerini dikkatlice okursanız, tüm güvenlik garantilerinin orada yer aldığını, hepsinin orada sağlandığını görürsünüz. Başka garantiler mümkün mü? Elbette. Tüm bunlar müzakerelerin konusu olabilir ve olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin İstanbul formatında devam edebileceğini söyleyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakerelerinde Rusya'nın Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetinin çalışmalarının etkinliğini büyük bir övgüyle karşıladığını hatırlattı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi halinde İstanbul formatındaki çalışmaların devam edip edemeyeceği yönündeki soruya Peskov, "Bu çalışmalar devam ettirilebilir ve ettirilmelidir." cevabını verdi.

- Müzakere heyetinin seviyesi yükseltilebilir

Ukrayna ile müzakere heyetinin, gerekirse siyasi seviyeye yükseltilebileceğine işaret eden Peskov, ancak şu anda söz konusu heyetin mevcut seviyesinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Peskov, "Üst veya en üst düzeyde bir görüşmeden önce tüm çözüm kompleksini oluşturan küçük sorunları, küçük teknik meseleleri çözmek için çok fazla çalışma yapılması gerekiyor." dedi.