Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu’daki durumun son derece endişe verici olduğunu belirterek, tarafları itidale çağırdı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’ın İsrail’e füze saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu’daki durumun son derece endişe verici bir senaryoya göre geliştiğini dile getiren Peskov, “Tüm tarafları olup bitenlere karşı itidal göstermeye çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

Peskov, sivillerin ölümüne yol açan her türlü eylemi kınadıklarını da sözlerine ekledi.

Rusya’nın, çatışmanın tüm taraflarıyla teması olduğunu ve bu temasları sürdürmeye devam ettiğini kaydeden Peskov, bütün tarafları itidale çağırdıklarını yineledi.

Ayrıca Sözcü Peskov, Orta Doğu’daki ülkelere uçuşlara geçici kısıtlamaların yapılabileceğini ifade etti.