DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen görüşmede DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe de yer aldı.

Ziyarette, iki üniversite arasında eğitim, araştırma ve iş birliği konularında fikir alışverişi yapıldı.

Açıklamaya göre Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün bilimsel ve akademik başarılarına değinerek, üniversitenin eğitim kalitesinin uluslararası sıralama kuruluşları tarafından da onaylandığını kaydetti. Ziyarette, iki üniversite arasında gelecekte yapılabilecek olası iş birlikleri ve akademik iş birliğinin önemi de ele alındı. Görüşmenin sonunda, Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Elmas’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi bir pano hediye etti.