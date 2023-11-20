“Koruyucu tedavilerle ağız ve diş hastalıklarının ortaya çıkmadan önlenebilir”

“22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasında basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, koruyucu diş hekimliğinin önemine vurgu yapılarak, koruyucu tedavilerle ağız ve diş hastalıklarının ortaya çıkmadan önlenebileceği belirtildi.

Basın toplantısında, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl konuşma yaptı.

-Bakkaloğlu

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nın 1996 yılından itibaren Tıbbiye’de Muallimler Meclisi’nde Dişçi Mektebi kurulması için müzakerelerin başladığı tarih olan 22 Kasım’ı içinde alan haftada kutlandığını belirtti.

Bakkaloğlu, haftanın koruyucu diş hekimliği felsefesini topluma benimsetmek, ağız ve diş sağlığını tedavi aşamasına gelmeden önce önlemek amacıyla önemli platform sağladığını ifade etti.

Bakkaloğlu, ülkede mezun sayısı artmasına rağmen istihdam olanaklarının sınırlı kaldığını, istihdam olanaklarının değerlendirilerek artırılmasının sektördeki dengeyi sağlamak adına önemli olduğunu söyledi.

Sağlık sisteminde diş hekimliğinin yeterince desteklenmediğini ve kamu hastanelerinde diş hekimi istihdamının yetersiz olduğunu söyleyen Bakkaloğlu, bunun da toplumun ağız ve diş sağlığına ulaşılabilirliği konusunda sorunlara neden olduğunu belirtti.

“Diş Hekimliği Haftası” çerçevesinde etkinliklere özellikle çocukların ağız ve diş sağlığının önemine vurgu yapacaklarını dile getiren Bakkaloğlu, hafta boyunca yapılacak etkinliklere değindi.

Bakkaloğlu, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nın eksikliklerine katkı yapılacağını, farkındalık çalışmaları yanında, öğrencilere yönelik afiş yarışmasıyla ilgiyi artıracak etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezlerde yapılan çalışmalara da değinen Bakkaloğlu, tedavilerin yaygınlaşması, halka hizmetin artması temennisinde bulundu.

Bakkaloğlu, tüm halkı ağız ve diş sağlığına dikkat göstermeye davet etti.

-Özant

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, bu alanda planlı ve sürdürülebilir koruyucu hekimlik uygulamalarına başlanamadığını beirtti.

Kamudaki sağlık hizmetlerinin eksik ve yetersiz olması nedeniyle halkın özel sağlık kurumlarına müracaat ettiğini söyleyen Özant, halkın ancak artan tedavi ve ilaç maliyetleri nedeniyle sağlık harcamalarını da kısıtlamak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Nüfus planlamasıyla ilgili bir politika olmadığından gençlerin ihtiyaç duyulan meslek dallarına yönlendirilemediğini dile getiren Özant, ihtiyaç dalları ve kontenjanların meslek örgütleri ile iş birliği içinde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Özant, diş hekimliği fakültelerine girişte merkezi sınavın getirilmesi ve eğitimin denetlenmesi ve standardize edilmesi gerektiğini kaydetti.

-Taşargöl

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl, koruyucu tedavilerle ağız-diş hastalıklarının ortaya çıkmadan önlenebileceğini veya basit tedavilerle ağız-diş sağlığı ve dolayısı ile genel sağlığın korunacağını belirtti.

Taşargöl, özellikle 0-18 yaş grubuna yönelik yapılacak düzenli kontroller ve ağız diş sağlığı eğitimi ile hastalıkların ortaya çıkmasının önleneceğini dile getirdi.

Fiyat artışları nedeniyle yaşanan sorunlara işaret eden Taşargöl, “Diş hekimliğinde kullanılan ekipmanın, malzemelerin ve ilaçların neredeyse tamamının ithal olması ve döviz kurundaki öngörülmesi artık imkansızlaşan bu artışlar toplumun ağız diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmasında zorluklara neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hafta dolayısıyla düzenlenen ve düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili şu bilgiler verildi:

“Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ve KKTC Sağlık Bakanlığı iş birliği ile 18 Kasım Cumartesi saat 09.30’da KTTB Konferans salonunda sertifikalı Diş Hekimi Yardımcı Personeli Eğitimi Kursu düzenlendi

Bugün, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde Diş Hekimliği Haftası açılışı basın toplantısı yapıldı, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ziyaret edilerek, meslekteki sorunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

22 Kasım Çarşamba tarihinde ağız ve diş sağlığı konusunda, halkı bilinçlendirmek amacıyla Radyo ve TV Programlarına konuk olarak katılım sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası ziyaret edilerek, eksikliklerine katkıda bulunulacak. Ayrıca Tufan Vudalı tarafından çocuklara ağız, diş sağlığı ve diş fırçalama konularında eğitim verilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklaraağız ve diş sağlığına verdikleri önemi artırmak amacıyla ortaokullara yönelik afiş yarışması düzenlenecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere törenle çeşitli ödüller dağıtılacak ve jüri tarafından seçilen eserler ödül töreninde sergilenecek.. Daha sonra bu eserler albüm haline getirilerek, tüm okullara, diş hekimlerine, çocuk doktorlarına, kurum ve kuruluşlara dağıtılacak.

25 Kasım Cumartesi saat 15.00’te Prof. Dr. Selçuk Basa (Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı) sunumunda “Estetik Bölgede İmplant Cerrahisi. Engeller ve Çözümler” Konulu konferans düzenlenecek.

25 Kasım Cumartesi Saat 19.30’da Hamburg XL’da, Meliz ve Grubu eşliğinde gerçekleşecek Kokteyl ile haftanın kapanışı yapılacak.