Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefkoşa Merkez Ambar, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ambarlarında bulunan muhtelif ayrıştırılmış ve ayrıştırılacak hurda kabloların satışını açık artırma usulüyle 16 Temmuz Perşembe günü yapacak.

Kıb-Tek'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, açık artırma Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin görevlendireceği personel nezaretinde 16 Temmuz Perşembe günü, saat 10.00’da Kıb-Tek Lefkoşa Genel Müdürlük Binası, zemin kat, toplantı salonunda yapılacak.

Açıklamada, şartname ve daha fazla bilgi talep edenlerin 16 Temmuz Perşembe günü, saat 09.00’a kadar Kıb-Tek Satın Alma Şube Amirliği’ne başvurabilecekleri belirtildi.

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