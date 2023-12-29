Kooperatif Merkez Bankası, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne liftli (asansörlü) araç bağışında bulundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü önünde yer alan bağışta, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, bakanlık bürokratları ve diğer yetkililer hazır bulundu.

-Ataman

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman konuşmasında, banka olarak her yıl Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağış yaptıklarını belirterek, geçmişte giyim, mobilya ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlattı.

Geçen yıl bir araç bağışında bulunduklarını dile getiren Ataman, bu yıl da dairenin ihtiyacı olan asansörlü bir minibüs alımı yapacaklarını söyledi. Ataman, “Her yıl desteklerimiz çocuklarımız için devam edecek” diye konuştu.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Kooperatif Merkez Bankası’nın kooperatifçilik mantığıyla her yıl büyüdüğünü ifade ederek, bankanın ihtiyaca göre katkılarını her yıl yaptığını söyledi.

Bankanın bu yıl ihtiyaç olan bir araç bağışında bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu’na, müdürlerine, personeline ve köy kooperatiflerine teşekkür etti. Ataoğlu, bağışın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ataoğlu, herkesin yeni yılını da kutlayarak, katkıların devamını diledi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise genelde Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, özelde de Kooperatif Merkez Bankası’na bakanlığı adına teşekkür ederek, 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde ihtiyaç olan liftli aracın, küçük bir rica sonrasında anında yerine getirildiğini kaydetti.

Bu bağışın Kooperatif Merkez Bankası’nın ilk yardımı olmadığına dikkat çeken Gardiyanoğlu, bankanın, yıl içerisinde de eksiklikler konusunda yardımda bulunduğunu söyledi. Bakan Gardiyanoğlu, Kooperatif Merkez Bankası ve Başbakan Yardımcısı Ataoğlu’nun bu konularda hassas olduğunu vurguladı.

“Sosyal Hizmetler bizim yumuşak karnımızdır” diyen Sadık Gardiyanoğlu, yüzlerce çocuğun rehabilitasyon merkezlerinde hizmet gördüğünü ifade ederek, ulaşım, dolaşım ve erişim hakkını sağlayabilmek adına aracın önemini belirtti.

Bakan Gardiyanoğlu, 2024 yılının herkese sevgi ve sağlık getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından araç bağışını taahhüt eden mektup Bakan Gardiyanoğlu’na takdim edildi.