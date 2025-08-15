Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki süresiz grevi dördüncü gününde devam ediyor.

Çalışanlar bugün Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde eylem yapıyor. Sendika yetkilileri saat 10.00’da basın açıklaması yapacak.

KOOP-SEN, üç iştirakte çalışanların Temmuz ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle salı günü greve giderek, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde eylem yapmıştı.

Grevin ikinci ve üçüncü günü eylem Başbakanlık önünde devam etmişti.