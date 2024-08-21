Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), yaklaşık 300 kişiyi taşıyan bir tekne alabora oldu.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Lukenie Nehri'nde bir tekne alabora oldu.

Yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tekne batarken teknede bulunan çok sayıda kişinin boğularak can vermesinden endişe ediliyor.

Yetkililer, kayıp ya da ölü sayısının tespitinin zor olduğunu ve kaza sonrası çok az sayıda kişinin kurtarılabildiğini açıkladı.

KDC'de haziranda bir teknenin batması sonucu 21'i çocuk en az 86 kişi hayatını kaybetmişti.