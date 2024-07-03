Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü “savaşın” Lübnan’a da sıçramasının yıkıcı olacağına dikkat çekti.

Haravgi’nin haberine göre, Kombos Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs olarak çatışmaların yayılması durumunda, Lübnan’aki üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesi için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosu meselesine de değinen Kombos, ambargonun her sene bir yıllığına kaldırıldığını ancak Amerikan Kongresi’ne bu sürenin 5 yılda bir uzatılmasını öngören bir yasa taslağı sunulduğunu kaydetti.

Kombos, ABD vizelerinin kaldırılmasının birçok farklı unsurdan etkilendiğini ve unsurlardan birinin de başvuru yapanların sayısının çok da fazla olmaması olduğunu kaydetti.

Konstantinos Kombos komite üyelerinden birinin sorusunu yanıtında, Fransa’daki seçim sonuçlarının çok kaygı verdiğini söyledi. Kombos, “radikallerin yükselişinin hepimizi kaygılandırması gerektiği noktasında hemfikir olduğumuza inanıyorum.” dedi.