Fileleftheros gazetesi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’e konu hakkında yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Kombos, Türkiye’nin AB Dışişleri Bakanları Gayriresmî Toplantısına katılmasının Kıbrıs Rum tarafının tavizi anlamına gelmediğini ifade etti.

Türk-Yunan ilişkilerindeki süreci ve ileriki adımların belirlendiği Avrupa Konseyi sonuç bildirgesinin bulunduğunu ifade eden Kombos, Türkiye’nin toplantıya katılımının bu bağlamda kabul edildiğini söyledi.

Hükümet tarafından buna olumlu yanıt verilirken müzakerelerin yeniden başlaması için sarf edilen çabaların dikkate alındığını söyleyen Kombos, 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek toplantıda kendisinin Kıbrıs sorununa da atıfta bulunacağını belirtti.

Koalisyon partilerinin tepkilerine ilişkin olarak da Kombos, bunlara saygı duyulduğunu, Kıbrıs sorununa ilişkin farklı görüşlerin başkanlık seçimleri öncesinde de var olduğunu ifade etti.

- Kıbrıs 100 bin kişinin tahliyesine hazır

Dışişleri Bakanı Kombos açıklamaları çerçevesinde ayrıca Güney Kıbrıs’ın Lübnan’dan ayrılması gerekenlerin olası tahliye edilmesine de hazır olduğunu belirtti.

Kombos, “Estia” planı çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın misafir edebileceği yabancı uyruklu kişi sayısının yüz bine çıkabileceğini söylerken bu sayının daha düşük olabileceğinden de söz etti.

Kombos, 2006 yılında Güne Kıbrıs üzerinden 60 bin yabancı uyruklu kişinin tahliye edildiğini anımsattı.

Yetkili makamların olası tüm senaryolar için hazır olduğunu ayrıca yabancı ülkelerle ve diplomatik misyonlarla sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Kombos genel olarak bölgede bir çatışmaya neden olmamak adına müzakerelerin olumlu sonuçlanması temennisinde de bulundu.