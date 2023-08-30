Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, İspanya’nın Toledo kentinde yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları (Gymnich) gayriresmî toplantısına katılacağı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bugün ve yarın yapılacak olan toplantı çerçevesinde, mevkidaşlarını Pile’de son yaşanan olaylar ve kaldığı yerden Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmeler sürecinin yeniden başlaması çabaları hakkında bilgilendireceğini yazdılar.

Habere göre yetkili bir kaynak Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Kombos’un toplantı çerçevesinde yarın, Pile bölgesindeki tampon bölgede yaşanan olaylar ve BM Güvenlik Konseyi’nin konuyla ilgili açıklaması konusunda mevkidaşlarına bilgilendireceğini söyledi.

Aynı kaynak, Rum Yönetimi’nin, BM çerçevesi ve Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik diyaloğun yeniden başlamasına odaklanmaya ve bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Haberde, bu çerçeve kapsamında Kombos’un, "Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabaları" hakkında da bilgi vereceği ifade edildi.