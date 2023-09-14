Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Malta’da gerçekleştirilen, AB üyesi Akdeniz ülkelerinin oluşturduğu “MED 9” grubunun AB İşlerinden Sorumlu Bakanları toplantısına katıldı.

Fileleftheros gazetesi konuya ilişkin haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un 12-13 Eylül tarihlerinde Malta’da gerçekleştirilen “MED 9” AB İşlerinden Sorumlu Bakanlar toplantısına katıldığını yazdı.

Habere göre, toplantıda yaptığı konuşmada Kombos, AB üyesi Akdeniz ülkeleri arasındaki diyalog ve koordinasyonun ortak sorunlarla baş edilebilmesi konusunda elle tutulur sonuçlar doğurduğunu ve bu işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Akdeniz ülkeleriyle de ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Kombos, Fas, Libya, Yunanistan ve Slovenya’da yaşanan doğal afetlerin ise ciddi çevre sorunlarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Gazete, Kombos’un ayrıca Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg’la da görüştüğünü belirtti.