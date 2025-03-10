Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bugün Hırvatistan’a resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, mevkidaşı Gordon Grlic Radman’ın daveti üzerine bugün Hırvatistan’da resmi temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Kombos, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ile baş başa görüşme gerçekleştirdikten sonra her iki ülke dışişleri bakanlıkları heyetlerinin yer alacağı genişletilmiş toplantıya katılacak ve ardından her iki yetkili basına açıklamalarda bulunacak.

Görüşme kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Avrupa gündemi, Kıbrıs sorunu, Orta Doğu ve Ukrayna meselelerinin ele alınması bekleniyor.

Gazete Kombos’un, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic’in yanı sıra Bilim, Eğitim ve Gençlik Bakanı Radovan Fuchs ile görüşeceğini de yazdı.

Habere göre Kombos, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde de konuşma yapacak.