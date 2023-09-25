BM Genel Kurulu çerçevesinde, New York’taki BM Genel Merkezinde gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Hindistan Dışişleri Bakanı Dr. Subrahmanyam Jaishankar’la görüştüğü haber verildi.

Görüşmede ele alınan konular arasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yanı sıra uluslararası gündemdeki bir dizi meselenin bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, Kombos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud’la yaptığı görüşmede de yer aldığını ekledi.

-3+1 görüşmeler

Gazete başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın; İsrail, Ürdün ve Mısır’la yaptığı üçlü görüşmelerinin 3+1 şeklinde genişletilmesiyle ilgili adımlar atılmaya başladığını yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un New York’ta gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, üç ülkenin dışişleri bakanları ve Yunanistan dışişleri bakanıyla birlikte üçlü görüşmelere katıldığını kaydeden gazete, hali hazırda İsrail’le olan üçlü görüşmenin Hindistan’ın da katımıyla 3+1 şeklinde genişletilmesi için kulis faaliyetleri yapılmaya başlandığının açıklandığını iletti.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, Ürdün’le olan üçlü görüşmenin bölgedeki başka bir ülkenin katılımıyla birlikte genişletilmesine dair görüşmeler yapıldığını kaydeden gazete, Mısır’la olan üçlü görüşmenin ise Fransa’nın katılımıyla genişletilmesine dair görüşmeler yapıldığını ekledi.