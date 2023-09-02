Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, 30-31 Ağustos tarihlerinde İspanya’nın Toledo kentinde yapılan AB Dışişleri Bakanları (Gymnich) gayri resmî toplantısına katıldı.

Fileleftheros gazetesi, Kombos’un toplantıda, Pile konusunda mevkidaşlarını bilgilendirdiğini ve Türklerin son eylemlerinin, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için gösterilen çabaları baltaladığını, bunun da AB-Türkiye ilişkilerini etkilediğini söylediğini yazdı.

Gazete, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Gymnich toplantısının gündeminde bulunan konuların ötesinde, Kombos’un Pile ve BM askerlerine uygulanan şiddetle ilgili bilgilendirme yapma imkanı bulduğunu kaydetti.

Habere göre, Kombos, Pile olaylarıyla ilgili BM’nin, AB kurumlarının, Avrupalı ortakların ve uluslararası toplumun anında tepki gösterdiğini ifade ederek, bu konudaki desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Kombos, Güney Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin BM parametreleri çerçevesinde yeniden başlamasından yana olduğuna işaret ederek, Türk eylemlerinin kaçınılmaz olarak AB-Türkiye ilişkilerini etkileyeceğini söyledi.

Habere göre, Kombos, Afrika’nın Sahel bölgesinde yaşanan gelişmelerden ve Rusya-Ukrayna savaşından da bahsetti.

Kombos, Sahel bölgesindeki olayları sert şekilde kınadıklarını ve Nijerya’ya destek verdiklerini belirtirken, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi ve Ukrayna’ya bugüne kadar yapılan yardımlardan bahsetti.