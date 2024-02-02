Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün Brüksel’de Vietnamlı dengi Bui Thanh Son ile görüştüğü; görüşmelerine Hanoi'de devam etmelerinin beklendiği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Kombos, Vietnam Dışişleri Bakanı ile görüşmelerinde Kıbrıs sorunu, Güneydoğu Asya’daki durum ile Güney Kıbrıs-Vietnam ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konuları üzerinde durduklarını açıkladı.

Kombos, “X” platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, AB-Vietnam ve AB-ASEANB ilişkileri de ele aldıkları Son ile görüşmelerine Vietnam’ın başkenti Hanoi’de devam etmeyi beklediğini kaydetti.