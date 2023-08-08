Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Alithia gazetesi, Kombos ile Blinken arasındaki telefon görüşmesinin, Blinken’in girişimin ardından yapıldığını yazdı.

Gazete, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, Kombos ve Blinken’in telefon görüşmesi sırasında iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da ileriye götürülmesi; Kıbrıs sorunu, Ukrayna meselesi ve Güney Kıbrıs’ın istikrar kapısı olarak Doğu Akdeniz’deki rolü konularında görüş alış verişinde bulunulduğunu belirtti.

Habere göre, iki yetkili ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği, üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çabaları konusunda da görüş alış verişinde bulundu.

Kombos ve Blinken ayrıca 3+1 şeklindeki siyasi oluşum da dahil olmak üzere Güney Kıbrıs-ABD iş birliği çerçevesini de değerlendirdi.