Yazılı açıklama yapan Kolozali, bazı yabancı işçilerin çalışma ve barınma koşullarına yönelik çıkan haberlerin işçilerin hangi şartlarda çalıştığı ve yaşadıklarını gözler önüne serdiğini kaydetti.

Kolozali, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yabancı işçilere işveren tarafından barınma ihtiyaçları karşılandığında asgari ücretin yüzde 30 altında maaş verilebileceği bahsedilmişti; Çalışma Bakanına soruyoruz, sizin öngördüğünüz barınma, haberlerde çıkan fotoğraflar da olduğu gibi mi? Siz kendinizi, çocuklarınızı veya bu halkı böyle yerlerde yaşamaya çalışırken öngörebiliyor musunuz? Bu sorulara vicdanınızla cevap verdiğinizde, emekçi için, toplum için ya da insan için, kararlar almaya çalıştığınıza belki inanabiliriz”

Danışmanlık şirketlerinin ve bu şirketlerin bağlantılarının araştırılmasını talep eden Kolozali, insanca yaşamanın dini, dili, ırkı ve cinsiyeti, vatandaş mı değil mi fark etmeksizin herkesin hakkı olduğunu vurguladı.

Dev-İş’in “yabancı işçilerin sömürülmesi düzenine” karşı, danışmanlık sistemine karşı gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirten Kolozali, ilgili konuda tüm paydaşlar, muhalefet, partiler, sendikalar ve örgütlerle acil önlem alınması ve gerekli adımların atılması için görüşmelerin başlamasını sağlayacaklarını kaydetti.

Kolozali, “İnsan gibi yaşayabilmek çoğunluğun değil, bu topraklarda ekmek parası kazanmaya çalışan herkesin hakkıdır” ifadelerini kullandı.