Halkın Partisi (HP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Güngör Katı Atık Depolama Tesisindeki yangınla ilgili eleştirilerde bulundu.

Avcıoğlu, Güngör çöplüğünün kurtuluşunun; bilimi, mühendisliği ve liyakati temel alan, çöpten enerji üreten modern bir yapıya kavuşturulmasından geçtiğine işaret etti.

Yusuf Avcıoğlu, yazılı açıklamasında, yönetim yanlışlıkları ve eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkan yangının, insan sağlığı, çevre ve ülke ekonomisine yönelik zararlarına işaret etti.

“Trajedi” olarak nitelediği olayın yıllar önce Dikmen çöplüğünde defalarca tecrübe edildiğini ifade eden Avcıoğlu, Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile modern standartlarda inşa edilen Güngör Düzenli Depolama Tesisinin hayata geçirildiğini, ancak gelinen noktada tesisin, sürdürülebilir bir yönetim stratejisinin olmaması sebebiyle “Vahşi bir çöplüğe” geri dönüştürüldüğünü savundu.

Çöplükte ayrıştırma ve geri dönüşüm mekanizmalarının etkin şekilde çalıştırılmadığını, işletmede ve teknik altyapıda yetersizlik olduğunu, yanlış ihale süreçlerinin de bunda etkili olduğunu ifade eden Avcıoğlu, Güngör'de kontrolsüzce biriken ve yangınları tetikleyen metan gazının, gelişmiş ülkelerde teknolojik altyapılarla deşarj edilerek, biyogaz enerjisine ve elektrik üretimine dönüştürüldüğüne dikkat çekti.

Çöplerin ayrıştırılmasının önemine vurgu yapan Avcıoğlu, bunun yapılmadığı tesiste, kontrolsüz bir çöp dağının ortaya çıktığını, biriken metan gazının patlaması ve yangınların da kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Yangından çıkan dumanın barındırdığı ağır metallerin toplum sağlığını olumsuz etkilediğine de işaret eden Avcıoğlu, sürecin “Sadece izlenmesinin” kabul edilemez olduğunu kaydetti.