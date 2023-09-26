Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro'nun "kara para aklama ve yasa dışı zenginleşme" davası soruşturması kapsamında mahkemeye çıkacağı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Petro'nun kara para aklama ve yasa dışı zenginleşme suçlamaları nedeniyle mahkemeye çıkarılacağı belirtilerek, "Başsavcılık, ilgili davaya ilişkin elindeki tüm delilleri hakimin huzuruna sunacak ve alınması düşünülen diğer hukuki önlemleri de vakitlice kamuoyuyla paylaşacak." ifadesine yer verildi.

Yerel basında çıkan haberde ise adaletle işbirliği yapması şartıyla 29 Temmuz'da mahkeme tarafından şartlı salıverilen Petro'nun vadettiği taahhüdü yerine getirmediği öne sürüldü.

Söz konusu soruşturma, mart ayında Nicolas Petro'nun eski eşi Daysuris del Carmen Vasquez'in iddiaları ardından başlatılmıştı.

Vasquez, eski kocası Nicolas Petro'nun uyuşturucu kaçakçılarından 150 bin dolardan fazla bağış aldığını iddia etmişti.

- Süreç

Kolombiya polisi, Nicolas Petro'nun geçen yılki başkanlık seçimi kampanyası sırasında ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş bir siyasetçiden aldığı iddia edilen fonlara yönelik "kara para aklama" soruşturması başlatmıştı.

Petro, Semana dergisine verdiği röportajda, seçim kampanyası parasından babası Cumhurbaşkanı Petro'nun haberinin olmadığını söylemişti.

Vasquez de aynı şekilde eski kocasının kampanya için para topladığından Cumhurbaşkanı Petro'nun haberi olmadığını vurgulamıştı.