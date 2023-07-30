Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro'nun "kara para aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Bogota Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Nicolas Petro ve eski eşi Daysuris del Carmen Vasquez'in "kara para aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Petro da oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, soruşturmaya müdahale etmeyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı olarak, kanuna göre hareket edebilmesi için tüm güvencelere sahip olacağına dair başsavcılığa güvence verdim." ifadesini kullandı.

Oğlunun durumuna üzüldüğünü kaydeden Petro, "Bir birey ve baba olarak, (oğlumun) kendini yok etmesi ve çocuklarımdan birinin hapse gitmesini görmek bana çok acı veriyor." dedi.

Söz konusu soruşturma, Nicolas Petro'nun eski eşinin basına yaptığı açıklamaların ardından başlatılmıştı.

Vasquez, eski kocası Nicolas Petro'nun uyuşturucu kaçakçılarından 150 bin dolardan fazla bağış aldığını iddia etmişti.

Kolombiya polisi, Nicolas Petro'nun geçen yılki başkanlık seçimi kampanyası sırasında ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş bir siyasetçiden aldığı iddia edilen fonlara yönelik "kara para aklama" soruşturması başlatmıştı.

Vasquez, eski kocasının kampanya için para topladığından Cumhurbaşkanı Petro'nun haberi olmadığını vurgulamıştı.

Nicolas Petro ise eski karısının iddialarının "asılsız" olduğunu ileri sürüyor.