Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de hastanelere düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "Gazze'de 3 hastanenin bombalanması yeni bir savaş suçudur." dedi.

Petro, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de hastanelere saldırmasına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Gazze'de 3 hastanenin bombalanması yeni bir savaş suçudur. ABD ve Avrupa hükümetleri, mali müttefik oldukları için insanlığa karşı suç işlemelerine izin verdiğini dünyaya söylemezler. Güney ülkeleri, bu soykırımı destekleyen her ülkeden silah satım alımına ambargo uygulayarak birleşmelidir." ifadelerini kullandı.