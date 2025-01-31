(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, ithal ve alma suçlarından tutuklanan Yüksel Mitev bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı. Polis, 30 Ocak 2025 tarihinde Narkotik ve ÇÖŞ ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde çekici araç içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis, araçta yapılan aramada yolcu koltuğunun altında 2 ayrı naylona sarılı 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini; uyuşturucuyu telefonla irtibat kurduğu Rum kesimindeki bir şahıs aracılığı ile aldığını, kuzeyde bir şahsa yine güneydeki şahsın yönlendirmesi ile teslim edip, bu iş karşılığında 300 euro alacağını söylediğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu kaydeden polis, ele geçirilen maddenin de analize gönderileceğini söyledi. Polis memuru, zanlının uyuşturucu aldığı şahıs ile teslim edeceği şahsın arandığını da belirerek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.