Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) iki kitabının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda “kaynak kitap” , “yardımcı kitap” ve “öğretmen el kitabı” olarak kullanılabilmesinin onaylandığı bildirildi.

KÖDER’den verilen bilgiye göre, KÖDER tarafından yayınlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 1” ve “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2” başlıklı kitapların, Bakanlığa bağlı okullarda kullanılabilmesine Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından onay verildi.

KÖDER’e iletilirken onay yazısında kitapların, kültürel bellek açısından taşıdığı önemin dikkate alındığı vurgulanırken, "insani değerleri, vefa, saygı ve sevgiyi temsil eden, topluma katkıda bulunan kadınlara sadakat gösteren" KÖDER’in, bu çalışmalarını, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttüğü ve her biri kahramanlık özelliği taşıyan kadın hikâyelerinin, fotoğraflar ve sergilerle zenginleştirildiği belirtildi.